O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi um dos responsáveis pelo problema ao assumir uma guerra de preços com a Arábia Saudita no início deste mês, e o norte-americano, Donald Trump, está a ser uma das vítimas, por causa do impacto da crise na indústria do fracking, onde tem uma das suas grandes bases de apoio eleitoral, e, porque são actualmente dois dos três gigantes planetários do petróleo, decidiram trabalhar em conjunto para encontrar uma solução.

Por detrás deste início de conversa entre Trump, apertado pelo calendário eleitoral - as eleições presidenciais são em Novembro e quer garantir a reeleição - e Putin está a influência que possam ter sobre a Arábia Saudita, que está agora a produzir um tremendo excedente de crude - ameaçou chegar aos 12.3 milhões de barris por dia (mbpd) - com o qual inunda os mercados, sendo a consequência mais evidente o afundanço do valor do barril, que em menos de um mês perdeu 40 % do seu valor e quase 60% desde o início da pandemia da Covid-19, que está na génese de todo este drama global.

Mas o que mais interessa a Angola, para além de o esforço dos dois líderes resultar em sucesso, é que só o anúncio do começo das conversações levou os mercados a reagir em alta e o barril de Brent, vendido em Londres e onde é fixado o valor médio das exportações nacionais está hoje a ganhar mais de 3 por cento, saindo de um buraco que tinha mais de 18 anos.

Na segunda-feira, o barril chegou a bater nos 25,20 USD mas hoje, terça-feira, 31, já está a valer, perto do meio da tarde, 27,20, mais 3,8 por cento que no fecho da sessão anterior, sendo que, em pano de fundo para esta tragédia, está a crise que abrange já o mundo inteiro, mas especialmente os países produtores e em vias de desenvolvimento, como é o caso de Angola, cujos efeitos vão da confirmada necessidade de revisão do OGE 2020, ao perigo de um "default", como antecipam algumas consultoras internacionais.

Mas o que podem fazer Trump e Putin? Putin é quem tem maior responsabilidade, porque foi a Rússia que a 06 deste mês, na reunião da OPEP+ em Viena, na Áustria, se recusou a alinhar com os sauditas num aumento do volume de cortes na produção para estancar a sangria nos preços gerada pela crise económica associada à pandemia Covid-19.

E com essa recusa, fez soltar a raiva saudita, que iniciou um processo de produção máxima - pump at will -, levando a uma queda brutal na segunda-feira seguinte, a 09 deste mês, com a maior queda desde 1991, aquando do início da I Guerra do Golfo, fazendo com que o barril não mais deixasse os preços irrisórios que tem hoje, abaixo de 30 USD, uma tragédia para as contas públicas nacionais, que tinham no OGE 2020 o barril referenciado a uma média de 55 USD.

Numa chamada telefónica entre os dois, que teve lugar nas últimas horas, Trump e Putin deixaram saber os jornalistas que concordaram em meter à volta de uma mesa os seus principais homens do petróleo para discutir saída para a actual crise, o que demonstra que os russos já se arrependeram de terem ido tão longe no desafio aos sauditas e Trump quer salvar a sua indústria do petróleo de xisto, ou fracking, que nos últimos anos permitiu aos EUA passar a ser um dos três maiores produtores mundiais mas tem um problema de base substancial , que é o se breakeven, que está nos perto dos 60 USD por barril extraído através deste método, que consiste em injectar água e químicos a grandes pressões no subsolo para explodir a rocha de xisto e retirar do seu interior gás e petróleo.

Agora, resta saber como vão reagir os sauditas, mas, como sublinham alguns analistas, quando os três gigantes da produção mundial só têm a ganhar se chegarem a um acordo - que será sempre proceder de forma a fazer subir o valor do barril -, o mais natural é que um acordo seja alcançado, até porque tanto russos como sauditas atravessam severas crises nas suas contas públicas geradas pelas sucessivas perdas de valor da matéria-prima.