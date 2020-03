O Governo já está a preparar a revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE 2020) por causa da queda abrupta do valor do petróleo em consequência da grave crise económica que desde o início do ano se instalou em todo o mundo.

Com o espalhar da pandemia do novo coronavírus Covid-19, primeiro na China, onde, em Dezembro de 2019, tudo começou e depois em praticamente todo o mundo, o barril de petróleo iniciou uma perda acentuada de valor que o levou de uns confortáveis 65 USD no início de Janeiro para menos de 30, onde já está há várias semanas, com pequenas oscilações para cima e para baixo.

No fecho de sexta-feira, o Brent de Londres, onde é forjado o valor médio das ramas exportadas por Angola, o barril estava nos 27,9 USD, mas chegou a bater nos 26, o valor mais baixo em duas décadas.

Estes valores estão muito longe dos 55 dólares usados pelo Executivo de João Lourenço como referência para elaborar o OGE 2020, o que, como o Novo Jornal tem vindo a noticiar, ao anúncio feito agora pela ministra das Finanças, Vera Daves, para a alteração ao documento que rege as contas do Estado, prevendo-se, como admitem analistas, uma redução no investimento público em várias áreas.

No final do Conselho de Ministros de sexta-feira, Vera Daves explicou aos jornalistas que a revisão do OGE terá como azimute o valor médio do barril abaixo dos 35 dólares norte-americanos.

O processo vai decorrer a partir de agora e, segundo a ministra, em meados de Maio o documento revisto vai dar entrada para aprovação na Assembleia Nacional, provavelmente a 15 desse mês.

O "choque" gerado pela violência com que a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo, e, por arrasto, Angola, é a razão de base para esta decisão agora tomada em Conselho de Ministros, mas a queda brutal do valor da matéria-prima que representa mais de 90 por cento das exportações nacionais, foi o factor decisivo.

Recordando que o país vive desde as 00:00 de sexta-feira em estado de emergência como ferramenta para travar a expansão da pandemia em território nacional, e as muitas forma como esta realidade está a afectar as contas nacionais e globais, Vera Daves admitiu ainda, citada pela Angop, em matéria fiscal será necessário rever as projecções, a fim de manter o equilíbrio estratégico das contas públicas, sem descurar o apoio financeiro que deve ser dado ao sistema nacional de saúde e a todas as medidas de combate e propagação da Covid-19.