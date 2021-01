A PT Ventures, accionista da UNITEL que pertence ao grupo Sonangol, ganhou hoje uma batalha judicial com Isabel dos Santos no caso do processo que visava anular uma outra decisão interposto pela Vidatel, que obriga a empresária a pagar quase 340 milhões de dólares.

Num comunicado enviado ao Novo Jornal, a petrolífera nacional diz que, "no âmbito do processo de contencioso entre accionistas da Unitel, o Tribunal de Recurso de Paris decidiu hoje a favor da PT Ventures (decisão final)"" num processo onde a Vidatel pretendia anular uma decisão da Câmara de Comércio Internacional (CCI), datada de Fevereiro de 2019, que impunha o pagamento desta à empresa da Sonangol a quantia de 339,4 milhões USD.

Este pedido "foi indeferido por sentença judicial do tribunal de Paris e foi reiterada a decisão do tribunal arbitral, tendo ainda condenado a Vidatel ao pagamento de 300 mil euros de compensação à PT Ventures e respectivas despesas legais do processo", diz ainda a Sonangol, que nota a seguir que esta decisão "confirma a legitimidade da PT Ventures para execução da sentença arbitral no valor de 339.400.000 dólares contra a Vidatel".

Recorde-se que a Vidatel já tinha perdido o controlo da UNITEL por decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas, onde está registada a empresa de Isabel dos Santos, em Novembro de 2020, como o Novo Jornal noticiou aqui.