O vôo inaugural está marcado para as 08:00, mas a companhia vai realizar três viagens semanais às segundas, quartas e sextas-feiras.

As partidas de Luanda estão anunciados para as 11:30, com chegada a Lagos às 14:30. Os voos de Lagos para a capital angolana Luanda estão anunciados para as 15h30 dos mesmos dias da semana, com hora prevista de chegada à 18:30.

A companhia de bandeira nacional vai operar com uma aeronave do tipo Boeing 737-700, com capacidade para 120 lugares.