A TAAG vai voltar a não aceitar kwanzas no pagamento de viagens com início fora do território nacional, devendo o pagamento ser realizado com a moeda dos respectivos países onde o voo tem início.

Esta informação foi hoje avançada pela companhia aérea nacional através de um comunicado onde explica ainda que está aberta uma excepção relativamente aos bilhetes vendidos fora do país para quem esteja a estudar no exterior, deslocações por doença, óbito, sendo que esta excepção que permite pagar com kwanzas viagens como início no exterior exige uma "solicitação justificada do interessado".

E enquanto decorrer o período de restrições de viagens de e para Angola, "por força da pandemia", os pagamentos das penalidades e reemissões de bilhetes adquiridos antes da entrada em vigor desta política, "podem ser efectuados em qualquer moeda".

"No caso das viagens já iniciadas, as reemissões de bilhetes de passagem serão pagas na moeda do país em que se encontrar o passageiro", avança o comunicado da TAAG.

Este comunicado não avança a data de início desta medida.

Recorde-se, que a TAAG já teve em vigor este procedimento entre 2016 e Abril de 2019.

A dificuldade na obtenção de moeda estrangeira, devido à crise económica que o País atravessa, é a razão para esta alteração na política de vendas da companha aérea de bandeia angolana.