Portugal é o país europeu com maior número de ligações aéreas com Angola, pelo menos dois voos diários na rota Luanda-Lisboa-Luanda, e conta, segundo dados do final da tarde de hoje, segunda-feira, 331 casos da pandemia de coronavírus Covid-19 sem registo de qualquer morte.

As autoridades de saúde portuguesas dizem que o número de casos vai continuar a crescer pelo menos até final de Abril e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já anunciou que vai fazer uma declaração oficial ao país onde, segundo a imprensa lusa, se espera que seja anunciado a declaração de "estado de emergência".

Com essa condição oficializada, as autoridades portugueses vão avançar, ainda segundo os media portugueses, para medidas mais severas, como, por exemplo, o fecho de fronteiras com Espanha, um dos países - ao contrário de Portugal, que é dos menos afectados - mais fustigados na Europa pela pandemia.

Segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde português de hoje, segunda-feira, em 24 horas foram registados mais 86 casos, o país ainda não tem nenhuma morte confirmada, o que faz de Portugal um caso raro no continente europeu, e são já três os doentes que recuperaram totalmente da enfermidade.

Lisboa de Vale do Tejo, com 142 casos,, onde se encontra a maior parte da comunidade angolana em Portugal, é a região mais afectada, seguindo-se o Norte de Portugal, com 138, havendo ainda casos nas ilhas da Madeira e dos Açores, no Algarve e na região Centro.

Recorde-se que a TAAG cancelou os voos para a cidade do Porto, no Norte de Porugal, alegando que era nesta região que estavam concentrados a maioria dos casos naquele país europeu, situação que actualmente se invertu, passando a ser LIsboa e Vale do Tejo com esse registo.

Também o Consulado Geral de ngola no Porto foi alvo de intervenção com a redução do horário de funcionamento de forma a diminuir as possibilidades de contágio.