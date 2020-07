A cultura de compromisso tem sido uma das marcas do Novo Jornal. Não falo apenas do compromisso com um jornalismo de qualidade, isento, objectivo e com rigor, mas também do compromisso de providenciar ao leitor um conteúdo rico, plural, com qualidade técnica e estética e até mesmo com excelência de conteúdos, mas, acima de tudo, do compromisso do jornalismo com a história: um compromisso com a memória e com os factos.