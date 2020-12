Os eleitores da República Centro-Africana foram este domingo às urnas num clima de grande tensão e insegurança. O Presidente cessante, Faustin Archange Touadéra, lidera as sondagens, mas os primeiros resultados parciais destas eleições são esperados a partir do dia 4 de Janeiro e os resultados definitivos deverão ser tornados públicos apenas no dia 19 de Janeiro de 2021.

Em Bangui, com as ruas patrulhadas por forças de manutenção de paz da ONU e veículos blindados parados no exterior das mesas de voto, a população conseguiu votar, mas longe da capital, os relatos são de incidentes provocados pelos grupos rebeldes que controlam uma parte do país há 9 dias.

Na cidade de Bouar, muitos foram impossibilitados de votar. No noroeste do país, a mais de 500 quilómetros da capital, os rebeldes apreenderam material eleitoral e os funcionários receberam ameaças de morte em Ngaoundaye, segundo um alto funcionário da ONU. Em algumas áreas, os rebeldes ameaçaram qualquer pessoa que fosse votar, informa a Deutsche Welle África.

Nestas eleições, a oposição avançou com 15 candidatos para defrontar o presidente cessante Faustin Archange Touadéra.

No domingo, o antigo chefe de Estado François Bozizé, cuja candidatura foi invalidada, apelou à população para não votar nas eleições presidenciais e apoiar os rebeldes que lançaram uma ofensiva contra o actual Presidente e candidato favorito Faustin Touadéra.