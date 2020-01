O Presidente do Irão declarou hoje, numa mensagem na rede social Twitter, que o país "lamentava profundamente" ter abatido um avião civil ucraniano, que se despenhou na quarta-feira, 08, nos arredores de Teerão, causando a morte de todas as 176 pessoas a bordo, na maioria iranianos e canadianos.



"O inquérito interno das forças armadas concluiu que lamentavelmente mísseis lançados devido a erro humano provocaram a queda horrível do avião ucraniano e a morte de 176 inocentes", admitiu Hassan Rouhani nas redes sociais.

O avião, um Boeing 737 da companhia aérea Ukrainian International Airlines, descolou de Teerão, com destino a Kiev, despenhando-se dois minutos após a descolagem nos arredores da capital iraniana.

O acidente aconteceu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano também usou as redes sociais para apresentar "as desculpas do país" pela catástrofe, depois de as forças armadas terem igualmente reconhecido que o avião foi abatido por erro.

"Dia triste", escreveu Mohammmad Javad Zarif no Twitter. Um "erro humano em tempos de crise causada pelo aventureirismo norte-americano levaram ao desastre. O nosso profundo arrependimento, desculpas e condolências ao nosso povo, às famílias das vítimas e às outras nações afectadas", acrescentou o ministro.

O avião ucraniano voou perto de "um centro militar sensível" da Guarda Revolucionária. Devido às tensões com os Estados Unidos, os militares estavam no nível mais elevado de prontidão. "Nestas condições, devido a um erro humano e de uma forma não intencional, o avião foi atingido", difundiu a televisão estatal iraniana.