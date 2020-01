Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), foi o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais realizada no domingo.

Os resultados foram divulgados esta quarta-feira pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau.

Umaro Sissoco Embaló foi eleito Presidente da Guiné-Bissau com 53,55 % dos votos. O antigo primeiro-ministro, com 47 anos, será o sexto Presidente do país e sucede a José Mário Vaz.

Umaro Sissoco Embaló disputou a segunda volta com Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que conseguiu 46,4% dos votos.