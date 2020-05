A incerteza como "novo normal"

No combate à pandemia, a resposta da maioria dos países foi fechar. Fechar fronteiras, fechar as pessoas em casa, fechar a economia. O impacto dessa estratégia está espelhado nas previsões para o desempenho da economia mundial, com o Fundo Monetário Internacional a prever, para já, uma contracção de 3%, mas com a sua directora-geral, Kristalina Georgieva, a antecipar uma revisão em baixa das estimativas, na actualização do Outlook, em Junho.