De facto, um dos maiores problemas por que passa o nosso Continente é a persistente falta de Paz, nomeadamente na região do Sahel, no Golfo da Guiné, na região dos Grandes Lagos e no Corno de África. Na realidade, problemas e regiões há muito (re)conhecidos, com particular destaque para o terrorismo e para a instabilidades social.

Enquanto persistir o terrorismo, com particular destaque para o de base jihadista, dificilmente haverá desenvolvimento e, por consequência, a instabilidade social estará sempre presente.

Nessa mesma Cimeira, o Presidente João Lourenço fez saber que está disponível para propor a realização de uma Cimeira extraordinária, onde o ponto único será tentar encontrar soluções para fazer frente ao terrorismo crescente nestas referidas regiões.

Quero recordar que o terrorismo tanto pode ter base insurgente interna (ou regional), religiosa ou política, mas também pode estar, directa ou indirectamente, relacionado com interferências externas; ainda que, nestes casos e na maioria das vezes, as instabilidades e a falta de segurança sejam devido às influências religiosas prosélitas. A região do Sahel é a prova dessa instabilidade e como a Segurança Africana tem de ser devidamente analisada e trabalhada, pelo que esta proposta de João Lourenço pode ser oportuna.

