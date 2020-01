O ano de 2019 terminou com notícias de arrestos preventivos que motivaram um rol de opiniões e suposições, muitas das quais eivadas de maledicências e que apenas serviram para fazer correr tinta nos jornais e bits na internet. É de ficar incrédulo com a quantidade de despautérios que transitaram para a terceira década do século XXI, onde a desinformação é usada incessantemente como forma de defesa.

Já o 2020, ainda envolto nos arrestos, iniciou com uma série de arrastos causados por chuvas torrenciais que serviram, mais uma vez, para destapar o despreparo do país em lidar com fenómenos naturais, muito por culpa da forma como os recursos foram usados no passado. É que, no tempo das vacas gordas, muitos enricaram à custa do erário e do dinheiro dos contribuintes, que, por sua vez, vêem os seus bens arrastados pelas águas da chuva.

Arrestos e arrastos, uma combinação explosiva, porquanto o primeiro se baseia na tentativa de recuperar grandes somas de dinheiro desviadas de forma ilícita e o segundo deve-se à inexistência de somas de dinheiro para fazer obra. Se tudo correr bem e o que está mal for devidamente corrigido, o aumento dos arrestos efectivos será proporcional à diminuição dos arrastos. É tudo uma questão de matemática, pois, o dinheiro desviado será reavido para recuperar as infra-estruturas do país e a confiança do povo.

