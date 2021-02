Por força de um trabalho que tenho em curso, tive de consultar há umas semanas o sítio de internet do Clube Desportivo 1.º de Agosto, onde toda a comunicação institucional da colectividade é vertida. Isto quer dizer que tudo o que lá está tem (ou deveria ter) oficialmente a aquiescência da Direcção e demais órgãos do "rubro-negro". Logo na entrada da página está uma informação que descredibiliza a agremiação, dando-lhe a imagem de falta de seriedade ou, no mínimo, de que os dirigentes não estão aí para a informação debitada no que pode ser considerado o órgão de comunicação oficial do clube.

Lê-se na da base da fronte da webpage da colectividade militar que "o clube Desportivo 1.º de Agosto foi o primeiro clube a ser criado no período pós-independência. Fundado em 1977, o clube conta com 42 anos de existência e mais de 10 modalidades e inúmeras conquistas nacionais e internacionais". A parte final do texto escrito integralmente em maiúsculas corresponde a mais pura das verdades. Ou seja, a agremiação é eclética, movimentando mais de uma dezena de desportos e os títulos internacionais estão à vista de todos. Até aqui, tudo bem...

Não é verdade, porém, que o 1.º de Agosto é o primeiro clube fundado depois da independência nacional. Esta é a mais deslavado dos embustes. Ou, no mínimo, é um imperdoável equívoco, que distorce de forma vil a história do desporto angolano. A independência política de Angola foi proclamada em 11 de Novembro de 1975 e de lá à fundação do "rubro-negro" transcorreram longos 626 dias, quase dois anos. Apesar de nesse ínterim não se ter realizado provas oficiais, havia actividade desportiva constante e, como cogumelos, nasciam vários clubes, fruto até no momento histórico particular que o país nascente vivia. Algumas dessas agremiações adoptaram, inclusivamente, nomes de heróis da Luta de Libertação Nacional.

A maior parte dos clubes logo após a independência já pereceu. Contudo alguns ainda resistem, sendo que dois disputam o "Girabola", prova maior do desporto angolano. Um desses clubes é o Progresso Associação Sambizanga, fundado em 16 de Novembro de 1975 por jovens do bairro, a partir dos "destroços" do histórico Juventude Unida do Bairro Alfredo (JUBA). A menos que o 1.º de Agosto tenha sido instituído entre 11 e 15 de Novembro de 1975, o grémio "sambila" é o primeiro criado após a proclamação da independência nacional. Nesse espaço de tempo não há registo do aparecimento de qualquer clube. Logo, não pode o "rubro-negro" ser o primeiro do pós-independência como o sítio apregoa em voz de grita (quando se escreve uma frase em maiúscula infere-se que há brado). Nem por sombras...

Os mais antigos, que acompanham o desporto nacional desde os primórdios da independência, ainda se lembrarão seguramente que, até mais ou às portas dos acontecimentos do 27 de Maio de 1977, o Progresso do Sambizanga era uma espécie de "embaixador" oficial do futebol angolano. Numa altura em que não havia competições oficiais era o emblema "sambila" que fazia as honras da casa, defrontando adversários estrangeiros. O clube da periferia de Luanda era igualmente uma constante nos torneios com antigos clubes da capital, tais como o Ferroviário de Angola, FC Luanda e o Sporting de Luanda, então três "colossos" da bola doméstica.

Um outro golpe de vista rápido pelo leque de clubes representados no "Girabola", outro nome surgido antes do 1.º de Agosto se sobreleva. É o do Grupo Desportivo Sagrada Esperança, da Lunda Norte. A mais representativa colectividade do interior de Angola foi fundada em 12 de Dezembro de 1976, em resultado de uma fusão entre as equipas da JMPLA e a Casa Pessoal da DIAMANG, predecessora da ENDIAMA, EP. No calendário gregoriano, aquela data é, obviamente, anterior ao dia 1.º de Agosto de 1977. Por isso, é falso que o 1.º de Agosto seja o pioneiro dos clubes nascidos após a gesta da Liberdade.

