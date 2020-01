Cada vez melhor

O fim do ano é o momento que muitos fazem o balanço dos dias, o que fizeram, como viveram, quantas vezes foi possível sorrirem e quantas vezes verteram lágrimas ou praguejaram por terem passado por uma situação menos boa que os deixou agastados ou tristes. Esse balanço nem sempre é positivo, porque anos há em que as perdas são maiores do que os ganhos, as lágrimas afogam os sorrisos, as desgraças ensombram as alegrias, os fiascos tosam as vitórias. Mas também há balanços positivos, muito fixes, que fazem libertar endorfinas, tal é a alegria resultante de tudo de bom que aconteceu no ano findo, em que as alegrias tundaram as tristezas, as vitórias deram diavulo às derrotas, a comemoração quedou a bassula, os kandando abafaram os quinhões.