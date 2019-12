Consulado da banga

Começou por ser um ligeiro e tímido esgravatar da superfície e rapidamente levou a necessidade de se usarem pás para escavar. Agora, sob a divisa do combate à corrupção, o equipamento em uso são as retroescavadoras e em alguns casos dragas de sucção potentes, tal é a profundidade do buraco, aliás dos múltiplos buracos.