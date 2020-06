Há pouco mais de um ano, escrevi com muita dor uma homenagem em memória de José Manuel Zenha Rela, falecido a 25 de Abril de 2019, 45 anos depois da Revolução que fez com que os nossos caminhos se cruzassem por muitos anos. Escrevi então que ele contribuiu muito para a formação de uma geração de agrónomos, veterinários, economistas e outros técnicos angolanos ao longo de mais de uma década depois da independência e só não formou mais porque os governantes angolanos não quiseram.

Um deles chamou-se António Joaquim Russo. Diziam os seus diplomas que era regente agrícola e médico veterinário. Na realidade, era muito mais do que isso. No dia da sua partida, alguém me perguntou: "Mas, afinal, era engenheiro ou doutor?" Respondi-lhe que era muito mais do engenheiro e doutor. Foi um dos profissionais mais completos, não só da mal tratada agricultura angolana, mas também de todo o país.

Conheci o Russo no Huambo, em 1970. Tinha chegado meses antes para estudar Agronomia e os contactos com os estudantes de Veterinária não eram muito frequentes por razões que tinham a ver com os ditames políticos da época. Mas fomos atraídos um para o outro, tal qual íman, pelas cumplicidades não escondidas. Não por acaso começámos a partilhar mais do que ideias: residência, amigos e, sobretudo, planos e sonhos.

Desde logo, os ideais da liberdade, da justiça social, da independência. Da necessidade de conhecermos melhor a nossa realidade agrária, o que incluía obviamente as famílias, para podermos mais tarde contribuir para o combate à fome e para o desenvolvimento da Angola livre. Foi com naturalidade que, concluído o curso, o Russo «esqueceu» a Medicina Veterinária e foi trabalhar para a Missão de Extensão Rural, onde se impôs e brilhou como poucos e viveu experiências que viriam a ser extremamente proveitosas para todos nós.

A partir de 1975, a equipa que coordenava a estruturação da Secretaria de Estado da Agricultura (depois Ministério) sabia bem da importância política e agrícola da província do Huambo. Por tal razão, propôs a sua nomeação como primeiro delegado provincial da Agricultura. Infelizmente, o poder político, na altura, não percebeu que tinha ali uma grande oportunidade para promover um desenvolvimento inclusivo, criar empregos e evitar o alastramento da guerra civil. Pelo contrário, o Russo apreendeu isso de tal modo que passou a dizer, talvez com certo exagero, que "os camponeses do Huambo eram os melhores agricultores familiares de África nos primeiros anos da década de 70".

