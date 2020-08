Elegia fúnebre: Neto de Miranda, juiz respeitado e respeitador

João Barros Neto de Miranda, juiz-conselheiro jubilado, morreu na manhã de quarta-feira, 29 de Julho, em Luanda, vítima de doença, aos 81 anos. No dia 6 de Fevereiro de 2013, foi o meu convidado no «Vivências». Nessa entrevista, surgiu o lado do comunicador Neto de Miranda, o homem que passou pelo Rádio Clube do Bié, da Huíla e do Kwanza -Sul (onde lhe foi fixada residência pela PIDE). Tinha um programa de rádio "Os Companheiros da Noite" e era um sucesso na altura. Por causa da entrevista, acabei por ser contactado via Facebook pelo sonoplasta do kota Neto de Miranda, que, depois da independência, foi viver nos EUA. O kota já tinha perdido o rasto e ficou contente quando os coloquei em contacto.