O boom do petróleo e as nossas prioridades

Enquanto se dava o "boom do petróleo", eu trabalhei numa escola pública do ensino médio, em Luanda. Como acontece com a maior parte das escolas públicas, os jovens da escola onde trabalhei vinham de famílias pobres e muitos percorriam uma longa distância, pois não há escolas públicas próximas das suas residências.