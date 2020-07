O diálogo, entredentes, passou-se numa única reunião do Conselho de Ministros? Não! Passa-se em (quase) todas as reuniões deste órgão. Do Conselho de Ministros do antigamente? Não! Do Conselho de Ministros do novo testamento.

O diálogo, envolto em penumbra, por entre estes dias, entretém o tempo de (dois) Ministros, que participam em reuniões onde, afinal, em vez de se complementarem, uns e outros, vigiam-se entre si.

O murmúrio é a voz que, por ali, comanda a vida. Uns e outros, por detrás das cortinas do tempo, acompanham a rotação dos ponteiros do relógio para ver quem, lá dentro, tem coragem para pôr a cabeça de fora.

Uns e outros, como estatuetas engravatadas, esperam, lá dentro, para ver quem dá o primeiro passo e quem toma a palavra. Para uns e outros, o uso da palavra parece configurar a disseminação de urticária pela sala.

E quando se combate a pandemia, uns e outros, estão ali sobretudo para apurar contra quem se faz uso da doença.

Do alto do pedestal, e com respeitável distanciamento social dos restantes membros da comitiva, o Presidente não se apercebe, mas é assim que funciona o Governo.

A liberdade de opinião incorpora o discurso oficial, mas os oficiais da corporação, postos lá dentro, desdenhando o seu exercitamento em voz alta, preferem ostentar autocongratulatório silêncio.

Dessa opereta, muito mal saem os Ministros. Saem mal, mesmo sem haver registo de qualquer história do seu fuzilamento mental.

Saem mal porque mesmo não havendo esse registo, não chega a uma mão o número de criaturas que, no Conselho de Ministros, ousa tomar a palavra.

A perversão das liberdades está, assim, ali auto-mutilada, sob o manto diáfano da fantasia democrática. Por ali fecham-se os olhos e tapam-se os ouvidos diante da monitorização da palavra.

Ministro que tome a palavra para falar sobre a área de Ministro vizinho é por ali considerado invasor do território alheio. Lá dentro parece prevalecer uma espécie de pacto de sangue ao abrigo de um tratado fronteiriço com áreas bem delimitadas.

Quem é do Ambiente não pode entrar no território da Habitação e quem pertença à região da Agricultura está proibido de penetrar no espaço da Indústria.

As suspeições que recaem sobre o Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança são uma nódoa que toda a gente vê estar a borrar as paredes do Palácio, mas lá dentro ninguém ousa destapar a mancha.

Os reparos, cá fora, à forma egocêntrica como a Ministra da Saúde gere a crise pandémica são notórios debaixo da mesa, mas lá dentro o que assusta é o desfile de um silêncio cúmplice de aves mortas. Ninguém está autorizado a ultrapassar os limites da acomodação política acordada entre as partes...

Diante de opções de políticas públicas desastrosas, o código de conduta interno impõe que ninguém fale do sector do outro para não fragilizar proponente algum diante do Chefe.

Pode-se ver o copo a entornar a água, mas ninguém ousa mexer uma palha para estancar o derrame com medo de ser acusado de pretender aspirar a um lugar na plateia...

Dessa opereta muito mal andam a sair os nossos Ministros. Estão ali para trabalhar, mas o que neles se vê, à saída de casa, são criaturas sorridentes, mas blindadas na boca a caminho do emprego: as reuniões.

Por aqui, o Estado continua a navegar em burocracia, opacidade, lentidão e perda de tempo e de dinheiro. Por entre um número infindável de reuniões, não há eloquência.

No gesto, por lá, reproduz-se a tentação para clonagens norte-coreanas. No olhar, a sombra da previsibilidade. No acarneiramente, a doutrina. E na acomodação política, a procissão...

Por ali, os gestos estão codificados numa sala que se confunde com um convento onde não há espaço para diálogo assente no debate aprofundado dos temas técnicos. Por lá, não há interesse em confrontar ninguém...

Cada um age segundo a sua agenda. Cada um reina em função da proliferação de organismos paralelos. Cada um viaja ao sabor de diversos interesses paralelos.

Cada um prospera segundo poderes paralelos. Cada Ministério funciona como um "silo" ou como uma "ilha" inexpugnável à entrada dos habitantes de outras "ilhas". O Governo é o mesmo, mas cada Ministro actua como se cada Ministério fosse uma coutada pessoal ou de grupo.

Por lá, os Ministros movimentam-se sob a influência da órbita teatral partidária. Agem com os reflexos condicionados pela inacção cerebral de um partido que, nunca como agora, revelou tanta escassez de massa crítica...

