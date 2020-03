Tunda Mu Njila: Pequenos passos

O meu Março-Mulher começou em Fevereiro. Logo no início do mês, quando recebi o convite/proposta das autoridades angolanas para integrar a delegação oficial do País ao X Congresso da Organização Panafricana das Mulheres (OPM), realizado em Windhoek, há pouco mais de uma semana.