Fazendo um paralelismo com a nossa economia, que, diga-se de passagem, não goza de boa saúde, eu penso o seguinte: se tivermos como base os diagnósticos feitos por vários especialistas e as possibilidades terapêuticas que o Executivo nos apresenta ao nível do Orçamento Geral do Estado (OGE), temo que 2020 não será um ano fácil, em termos de duração, evolução e do eventual termo das principais moléstias que afectam a nossa economia ou do quadro clínico, que é ainda preocupante.

Como quem faz uma predição médica, de como a doença e/ou o paciente irá evoluir, e se há, quais são as possibilidades de cura, pelo menos a curto prazo, o Economist Intelligence Unit (EIU) prevê que a economia de Angola se mantenha em recessão até 2020, prolongando os crescimentos negativos dos últimos anos.

