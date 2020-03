Tal como alguém que sabe que, normalmente, uma determinada doença existe e apenas se limita a medicar-se para que sare o quanto antes, independentemente dos efeitos nefastos que esta possa acarretar, às vezes, sinto que as nossas autoridades acabam por não estarem preocupadas em assegurar, prevenir ou mitigar os efeitos que a queda do barril de petróleo no mercado internacional provoca na nossa economia.

Senão vejamos: As alterações nos preços do barril de petróleo ocorrem com certa frequência, porém, são pouco conhecidas do público as medidas concretas projectadas pelo Executivo com vista a fornecer-nos protecção permanente contra os seus efeitos, impedindo, desta forma, o surgimento de uma "catástrofe" económica e social, ou reduzindo a intensidade dos seus efeitos sobre a vida das pessoas mais desfavorecidas.

Tal como ocorre no campo da prevenção de sinistros naturais, seria necessário que o Executivo se concentrasse, desde já, na prevenção dos efeitos da queda do barril de petróleo na vida das pessoas mais pobres. Assim, uma vez que o preço do barril de petróleo conheceu nos últimos tempos uma significativa redução, evitar-se-ia o surgimento de situações de "emergência" com suas sequelas usuais de vítimas e danos significativos para as franjas mais vulneráveis da nossa sociedade.

Há toda uma clara ausência de espírito crítico e uma fraca consciencialização nacional sobre a necessidade de se prestar mais atenção à prevenção de alguns efeitos nefastos para os sectores sociais derivados da queda do preço do barril de petróleo na nossa sociedade. Basta ver os tipos de acções e medidas adoptadas para gestão da crise, sempre que o preço do barril de petróleo no mercado internacional cai para níveis abaixo das nossas expectativas.

