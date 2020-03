A vida é feita de ciclos. Já o dizia Rudolf Steiner (1861-1925), o filósofo austríaco que criou o conceito de antroposofia - linha de pensamento que enxerga o homem além do material. A Antroposofia de Steiner é uma forma cíclica de ver a vida, a chamada teoria dos septénios. Tal teoria foi elaborada a partir da observação dos ritmos da natureza, da natureza no sentido da vida, na qual todos nós estamos imersos. Ela divide a vida em fases, e ajuda-nos a compreender a condição cíclica da vida, em que a cada ciclo se somam os conhecimentos adquiridos no anterior e busca-se um novo desafio.