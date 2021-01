Dos três requisitos apresentados, dois foram recebidos de forma pacífica (nacionalidade angolana e intervalo de idade entre os 18 e 35 anos), enquanto o terceiro gerou alguma polémica, pois os candidatos devem ter a 6.ª classe concluída. Isto significa que os candidatos devem saber ler e escrever; não é dito que têm de saber ler e escrever correctamente. O que é um alívio, pois uma rápida análise aos comentários dos potenciais candidatos levaria a construir uma frase do género: "Esses ducumentos são necessários para consiguir uma intrivista? Sim. E caso não aver çertificado da 6.ª, pode-se entregar o da 9.ª?".

Felizmente, para muitos dos candidatos, não serão feitos testes, pois já vimos os resultados destes com técnicos superiores dos sectores da Educação e da Saúde. Seria uma limpeza geral. Ao invés, serão feitas entrevistas aos candidatos admitidos.

Como em qualquer concurso os candidatos devem apresentar um conjunto de documentos, incluindo um requerimento cujo modelo foi disponibilizado, a dificuldade está no facto de, para se conseguir dois dos documentos (certificado de habilitações literárias e atestado de residência), os candidatos terão provavelmente de gastar o equivalente ao salário-base para um auxiliar de limpeza de 2.ª classe, cerca de 33 mil Kwanzas. É um investimento cujo retorno, se houver, só começará a ser obtido no final de Julho com o recebimento do primeiro salário, se não houver derrapagens. No futuro, quem chegar à categoria de auxiliar administrativo principal irá auferir um salário de aproximadamente 52 mil kwanzas.

Infelizmente, não há harmonização nos documentos solicitados e, nalguns casos, são solicitados outros, tais como o registo criminal e a situação militar regularizada (para os homens). Ainda alguém há de se lembrar e solicitar vídeos demonstrativos das capacidades e habilidades de limpeza dos candidatos ou solicitar uma explicação detalhada sobre a diferença entre uma esfregona e uma mopa. Uma coisa é certa, estes candidatos terão muito que fazer, pois há muita poeira no sector.