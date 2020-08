Sorriso Crónico: O novo normal

Com o passar do tempo e com a pandemia sem fim à vista, começa por haver uma acomodação mundial de como devemos lidar com esta situação. Há quem chame de «novo normal», pelo facto de que já não conseguiremos viver com a liberdade de antes e estaremos conformados com as restrições agora impostas, para que se evite a propagação da pandemia e números avassaladores, como se os actuais já não o fossem.