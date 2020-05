Os meus agradecimentos vão para os homens e mulheres em Angola e no mundo que têm estado na linha da frente do combate contra a Covid-19, aos enfermeiros, médicos, auxiliares e tantos outros profissionais que colocam em risco as suas vidas para salvar mais pessoas.

Assinalou-se o dia 1 de Maio Dia do Trabalhador e não podia deixar de honrar quem nos protege diariamente e, por vezes, vive aquém do nosso olhar solidário e respeitoso - os nossos seguranças -, homens que, com o silenciar das armas (que deram a sua juventude por Angola), guardam nossas casas dia e noite e, por vezes, mal comem e descansam ou conseguem alimentar as suas famílias.

Há dias falava-se sobre a necessidade da mudança nos processos de gestão organizacional, da ruptura necessária com as chefias e a construção de Líderes. Havemos um dia de chegar a estes patamares? Aos seguranças, estes que nos protegem e guardam, o meu enorme respeito e Obrigado!

Aos comerciantes de bens alimentares e a todos os profissionais que continuam a trabalhar para que nada nos falte, deixando por vezes filhos e familiares desprotegidos e eles próprios carregados de incertezas. Aos polícias, que, apesar de alguns incidentes e acções musculadas, têm como objectivo a garantia da segurança, controlo e gestão da crise e conservação da vida do povo angolano.

Aos professores, que, com os condicionalismos sabidos, vão lutando para que a Educação chegue às casas dos angolanos, e aos pais que enfrentam o enorme desafio do teletrabalho e a gestão da lida da casa e filhos.

À classe jornalística e comunicação social, por intermédio das quais, apesar dos constrangimentos e condições adversas, nos têm chegado as notícias e informações necessárias de Cabinda ao Cunene e do mundo, mesmo que não lhes escape (sendo eles tão humanos como nós) o olhar de inquietação, de desgaste físico e psicológico.

O meu enorme respeito e obrigado! Convém referir a forma lúcida e didáctica que a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, nos comunica e actualiza sobre a evolução da COVID-19, fazendo parte das treze Ministras da Saúde africanas que combatem esta crise com bastante resiliência.

