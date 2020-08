O governo anunciou esta quinta-feira que vai aderir à Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (ITIE) e que o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás foi o homem escolhido por João Lourenço para presidir ao Comité Nacional de Coordenação que fará a ligação do país a esta entidade sedeada na Noruega.

A Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas garante um conjunto de informação relativamente ao processo de extração, distribuição e comercialização dos recursos naturais.

A medida vem expressa num despacho presidencial em que Lourenço nomeia Diamantino Pedro Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, "para cumulativamente exercer as funções de Presidente do Comité Nacional de Coordenação da ITIE", anuncia uma publicação na página que a Presidência da República mantém no Facebook.

"Angola decidiu aderir à ITIE para conferir o máximo de transparência ao processo de exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos, tendo em vista o seu vasto potencial nesse domínio", lê-se na publicação, que destaca ser "importante que todos tenham conhecimento dos processos da sua exploração e do processo de gestão das correspondentes receitas".

A ITIE é uma organização com sede em Oslo, na Noruega, que garante um conjunto de informação relativamente ao processo de extração, distribuição e comercialização dos recursos naturais, através da adesão voluntária dos países, contribuindo para a transparência e para a divulgação da informação.

"Com a existência do Comité Nacional de Coordenação da ITIE, o país assume, de forma expressa, a vontade política de reforçar os instrumentos nacionais de boa governação, que incluem a prestação de contas aos cidadãos para que tenham acesso à informação inerente às receitas que provêm da indústria extrativa", refere a mesma publicação, que termina dizendo que este passo "vai no sentido de se melhorar continuamente o ambiente de negócios e o clima de investimento nesses importantes sectores da economia nacional" .