Bengo: Membro do Comité Central do MPLA e administrador dos Dembos constituídos arguidos por peculato

O membro do Comité Central do MPLA, José Domingos Muginga da Silva, e o administrador do município dos Dembos, Domingos Diogo Manuel "Nonox", foram constituídos arguidos no Bengo. Os dois dirigentes do partido no poder naquela província foram pronunciados pela prática do crime de peculato, soube o Novo Jornal.