Uma delegação da UNITA que se deslocou à província do Bié para assinalar os 86 anos do nascimento de Jonas Savimbi foi impedida pela polícia local de seguir a marcha, segundo afirma o presidente do partido do "galo negro", Adalberto Costa Júnior, que qualifica o acto como "excessivo, abusivo e passível de responsabilização".

"Hoje de madrugada tivemos um incidente muito desagradável aqui pertinho, em que uma delegação do presidente de um partido político, que até é conselheiro do Presidente da República, e que também é deputado, uma comitiva de dirigentes com todos os papeis em dia, fomos retidos por um comandante, ficamos ali duas horas e meia", declarou o presidente da UNITA.

A caravana da UNITA em que seguia Adalberto Costa Júnior dirigia-se à localidade de Lopitanga, município de Andulo, província do Bié, para as celebrações dos 86 anos do falecido líder Jonas Savimbi, mas terá sido impedida de seguir a marcha pelas autoridades policiais locais. O incidente interferiu negativamente no cronograma das actividades definidas.

O presidente da UNITA quis saber as razões da retenção e quem a tinha ordenado, mas o comandante da força policial terá recusado fornecer a identificação.

"Nenhum agente em serviço pode recusar identificar-se, vamos formalizar estes actos de desrespeito", afirmou Adalberto Costa Júnior, prometendo a responsabilização do oficial da polícia pelo acto de desrespeito. "Resta saber se foi instruído em Luanda ou se foi uma decisão local, mas nós não aceitamos este tipo de procedimento", acrescentou.

Numa declaração política em alusão ao aniversário do líder fundador Jonas Savimbi, que completaria 83 anos no dia 3 de Agosto, a UNITA sugeriu "a eliminação das assimetrias para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das comunidades".

"O desenvolvimento inclusivo passa pela justa distribuição dos recursos, igualdade de oportunidades, dinamização da agricultura familiar, criação de condições básicas de saneamento e saúde, água potável, energia eléctrica para todos, serviços de telecomunicações acessíveis", diz a declaração.

A UNITA destaca ainda a necessidade do reforço dos serviços de educação, requalificação da rede viária, reconstrução, reestruturação dos centros urbanos, emprego, criação de riqueza e a preservação do ambiente.

Para a UNITA, "na conjuntura actual é importante que o País encontre um equilíbrio entre as actividades sociais e económicas, enquanto se enquadram os mecanismos eficazes de combate à covid-19".

Savimbi nasceu a 3 de Agosto de 1934, em Munhango, uma pequena localidade na província do Bié, de pais originários de Chilesso. Foi morto em combate a 22 de Fevereiro de 2002, perto de Lucusse, na província do Moxico, após uma longa perseguição efectuada pelas Forças Armadas Angolanas.