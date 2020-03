O Presidente da República, João Lourenço, no âmbito do reforço das medidas de prevenção, contenção e combate à propagação do COVID-19 em Angola, decidiu convocar o Conselho da República para uma sessão amanhã, dia 25 de Março, para a auscultação dos conselheiros.

Num comunicado da Casa Civil lê-se ainda que o Chefe de Estado decidiu ouvir a Assembleia Nacional, enviando a este órgão de soberania uma delegação do Governo chefiada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança e coordenador da comissão criada para conduzir os esforços do Governo no combate à propagação da pandemia do coronavírus em Angola, com a finalidade de apresentar o ponto de situação sobre o quadro actual do COVID-19 em Angola e no mundo.

Angola poderá, deste modo, estar a preparar-se para declarar o estado de emergência.

Como o Novo Jornal tem avançado, são já vários os países que declararam o estado de emergência, sendo o mais recente a África do Sul, que, a partir de quinta-feira impõe que os seus 56 milhões de habitantes fiquem em casa e todos os espaços públicos, com poucas excepções, encerrem portas.

Cyril Ramaphosa justificou a medida extrema com o risco de o país assistir a uma "tragédia de enormes proporções" se nada for feito.