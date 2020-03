A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) cancelou os festejos do 8º aniversário da sua fundação, que deveriam ter lugar na província do Huambo, no próximo dia 3 de Abril.

"O colégio presidencial da CASA-CE resolveu cancelar os festejos do 8º aniversário da fundação do partido que teriam lugar na província do Huambo. É um acto que poderia albergar milhares de pessoas e dada a situação da pandemia, vamos seguir as recomendações da Comissão Interministerial para a Resposta do Coronavírus (Covid-19)", disse ao Novo Jornal o membro do colégio presidencial, Manuel Fernandes.

Segundo Manuel Fernandes, o Executivo angolano pode contar com o apoio da CASA-CE, visto que a prevenção da pandemia em Angola "é uma responsabilidade de toda a sociedade".

"Medidas do dia-a-dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio da doença. São preocupações que as autoridades devem divulgar para evitar a disseminação do coronavírus", aconselhou.

Para Manuel Fernandes, "a pandemia continua a provocar importantes consequências em todo o planeta, sobretudo económicas", frisou lamentando a actual situação de Angola que depende da produção de petróleo.

Recorde-se que a CASA-CE foi fundada a 3 de Abril de 2012 e é uma coligação de seis partidos políticos - Bloco Democrático (BD), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).