A informação consta de um comunicado de imprensa da Casa Civil do Presidente da República que informa que a nomeação de Pedro Sebastião surge no seguimento dos "constrangimentos verificados no acolhimento dos cidadãos no Centro de Quarentena de Calumbo" e considerando a necessidade de se "garantir que as pessoas tenham o acolhimento e acomodação adequados perante as circunstâncias excepcionais actuais".

A composição da Comissão mantém-se inalterada, passando a coordenação adjunta para a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira.

Como o Novo Jornal avançou este domingo, os passageiros regressados de Portugal num vôo da Taag queixaram-se da forma como foram tratados desde que chegaram ao País, afirmando estar "num inferno" e a viver "um dos piores dias" das suas vidas . Os protestos foram registados em vídeo e áudio.

O comunicado termina pedindo "compreensão dos cidadãos pelos constrangimentos ocorridos".

O novo coronavírus já causou pelo menos 14.396 mortes em todo o mundo, de acordo com um balanço da agência noticiosa France-Presse.

Segundo os dados da AFP, libertados no fim da tarde de domingo, desde o início da pandemia da covid-19 foram detectados mais de 324.290 casos de infecção em 171 países e territórios.