A Assembleia Nacional aprovou hoje, sexta-feira, 08, com 193 votos a favor, a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias.

O actual período de estado de emergência termina no próximo dia 10, Domingo, dia em que terá início um novo período, que vai decorrer até às 24:00 do dia 24 deste mês.

Angola regista hoje 36 casos, incluindo dois mortos, sendo que as últimas confirmações resultam de transmissão local de um único doente para a sua família, sendo, por isso, local e não comunitária.

De recordar que o Presidente reuniu ontem o Conselho da República, que se pronunciou favoravelmente quento à extensão do estado de emergência por mais 15 dias, sendo a justificação decisiva a necessidade de estancar o avanço da pandemia da Covid-19 no país, onde já estão confirmados casos de transmissão local e existe o risco de evoluir para uma situação mais grave de contágio comunitário.

Os Conselheiros mostraram-se mais uma vez preocupados com a situação por que passam as famílias mais pobres, pedindo que João Lourenço tenha em consideração que existe uma "situação de fome" no país gerada no rasto das medidas de combate à pandemia.

Ficou ainda claro que devem ser implementadas medidas de minimização das situações de maior precariedade que resultam do confinamento social exigido para estancar o avanço da pandemia.