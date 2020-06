O Bureau Político do MPLA analisa esta terça-feira, 30, a actual situação da pandemia Covid-19, que em Angola já contabiliza 267 casos, com 199 de transmissão local, 11 mortos, 93 recuperados e 163 activos, entre estes seis considerados em estado crítico.

O porta-voz do MPLA, Albino Carlos, que anunciou a agenda da reunião durante uma conferência de imprensa em que não foram permitidas perguntas dos jornalistas, disse que a direcção da sua organização vai analisar as consequências da covid-19 e o cumprimento das medidas sanitárias.

A vida interna do partido, com destaque para a preparação do VII Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana (OMA), que terá lugar este ano, são, entre outros, os assuntos agendados.

O Bureau Político do MPLA vai também analisar a substituição dos primeiros secretários das províncias do Huambo, Luanda e Uíge e aprovar a candidatura dos seus sucessores.

Nas três províncias, apenas Pinda Simão do Uíge vai sair definitivamente como primeiro secretário. Lotti Nolika vai ocupar pela primeira vez este cargo no Huambo, vaga deixada pela Joana Lina, que agora vai substituir Sérgio Luther Rescova, em Luanda.

Sérgio Luther Rescova candidatou-se na província do Uige.