O maior partido da oposição considera que João Lourenço apresentou dados "irrealistas" sobre a situação actual do País. Para além dos cartões vermelhos, os deputados usaram máscaras faciais de cor preta com o sinal de proibição.

Em declarações ao Novo Jornal, o parlamentar Joaquim Nafoia disse que o Chefe de Estado não trouxe perspectivas para os angolanos no discurso que durou mais de duas horas.

O andamento do processo de combate à corrupção e o não agendamento das eleições autárquicas estiveram na base do protesto do partido do "Galo Negro".

"Atribuímos cartões vermelhos porque foi um discurso vazio que não traz perspectivas de desenvolvimento para o País. Não traz perspectivas do ponto de vista de que as pessoas podem esperar algo de melhor para o amanhã. Portanto, é um cartão vermelho contra a má governação".

Segundo a UNITA, que no ano passado atribuiu cartão amarelo ao Chefe de Estado, o novo discurso não retratou o que foi feito nos últimos doze meses e não apresentou ideias para a recuperação económica.