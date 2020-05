O Presidente da República exonerou hoje o governador provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, e nomeou Joana Lina, até aqui governadora provincial do Huambo, para liderar o governo provincial de Luanda.

Na mesma ocasião, o Chefe de Estado nomeou o até aqui governador de Luanda para liderar o governo provincial do Uíge.

Sérgio Rescova estava à frente do GPL desde 02 de Janeiro de 2019, quando substitui no cargo Adriano Mendes de Carvalho, que, nessa ocasião, foi ocupar o cargo de governador do Kuanza Norte.

Ao fim de 16 meses a liderar a mais importante província do país, Luther Rescova deixa o cargo depois de na última semana se ter falado abundantemente nessa possibilidade nas redes sociais.

Deixando o Huambo, onde chegou em Setembro de 2018, Joana Lina vai ocupar o cargo de governadora provincial de Luanda, onde terá como grande desafio o velho problema do saneamento básico e do fornecimento de energia e água potável às populações dos bairros mais pobres, com igual atenção às zonas de enchente, onde construções anárquicas estiveram na origem de 15 mortos e vários desaparecidos nas cheias registadas em meados de Abril.

Com estas movimentações, Mpinda Simão deixa o Uíge e Lotti Nolika e nomeada para o cargo de governadora da província do Huambo.

O Presidente João Lourenço exonerou ainda, a seu pedido, Alberto Paca Zuzi Macosso, do cargo de vice-gorvernador da Província de Cabinda para o Sector Político e Social, e nomeou para o mesmo cargo Miguel dos Santos Oliveira.

João Lourenço exonerou igualmente Samahina de Sousa da Silva Saúde, do cargo de secretário de Estado para o Planeamento e Ruth Madalena Mixinge, do cargo de secretária de Estado Família e Promoção da Mulher, nomeando Milton Parménio dos Santos Reis e Elsa Maria Pires Lopes dos Santos Lourenço para estes mesmos cargos, respectivamente.