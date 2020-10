Pelo menos um dos 103 detidos no Sábado, durante a manifestação organizada pela sociedade civil e que contou com o apoio da UNITA e do Bloco Democrático, testou positivo para a Covid-19, o que levou a um atraso significativo na retoma do julgamento hoje, no Tribunal Provincial de Luanda "Palácio D. Ana Joaquina".

O julgamento sumário, que transitou de segunda-feira para hoje, terça-feira, 27, deveria reiniciar cerca das 10:00 mas a detecção da infecção pela Covid-19 está a atrasar o seu início, como confirmou ao Novo Jornal fonte do TPL.

Equipas de desinfecção estão, como constatou ainda o Novo Jornal no local, a trabalhar na sala da 2ª secção do TPL, de forma a que, depois, o julgamento dos 103 possa ser retomado.

No exterior do "Palácio D. Ana Joaquina", tal como na segunda-feira, estão hoje várias dezenas de amigos e familiares dos detidos, que exigem a libertação imediata e incondicional dos jovens em julgamento.

Este caso tem todos os condimentos para se prolongar no tempo, visto que os 103 detidos vão todos ser ouvidos neste tribunal, estando apenas a ser ouvidos 22, os mesmos que ontem foram colocadas na sala da 3ª secção, os mesmos que hoje voltarão a esta mesma sala.

O primeiro dia deste julgamento, na segunda-feira, as pessoas que aguardavam no exterior só desmoilizaram pouco depois das 20:30.

Por volta das 20:30 de segunda-feira, pouco mais de uma centena de pessoas ainda se recusava a abandonar o local onde se encontravam também a Polícia de Intervenção Rápida (PIR) e as brigadas caninas.

Nessa tarde, como o Novo Jornal constatou no local, os manifestantes proibiram a saída de funcionários e de juízes do Tribunal Provincial de Luanda e várias viaturas foram impedidas de circular por familiares, amigos e apoiantes dos detidos, que exigiam a sua libertação. Duas pessoas desmaiaram durante este protesto.

Os manifestantes insurgiram-se também contra os profissionais da TPA e da TV ZIMBO, impedindo-os de trabalhar.

Desde as primeiras horas que centenas de pessoas estiveram nas imediações do TPL, entre estes amigos e familiares dos detidos, com palavras de ordem que exigem a libertação imediata dos jovens que participaram na manifestação de Sábado, que foi reprimida de forma violenta pela Polícia Nacional, que deslocou para a cidade centenas de elementos da PIR, brigadas caninas e a cavalaria.

Entre os detidos estão 90 homens e 13 mulheres.

A assistir ao julgamento estiveram vários deputados e dirigentes da UNITA, partido que apoiou, tal como o Bloco Democrático, o protesto organizado pelos movimentos da Sociedade civil Revolucionário e pela Cidadania.

Sobre os jornalistas detidos, ouvido o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, os profissionais foram libertados ainda na tarde de segunda-feira e não serão julgados, mas foram antes ouvidos pelo SIC- Luanda.

"Liberdade já!, Liberdade já!", ouvia-se no início do julgamento sumário, na manhã de segunda-feira, à porta do Tribunal Provincial de Luanda.

Entre as mais de 200 pessoas que estavam concentradas à porta do TPL, estavam familiares e amigos dos detidos, incluindo jornalistas e dirigentes da UNITA, partido que se juntou ao protesto organizado pelo Movimento Revolucionário e pelo Movimento pela Cidadania.

Como o Novo Jornal constatou antes do início do julgamento, os detidos foram levados para o "Dona Joaquina" em grupos separados enquanto os familiares e amigos dos detidos gritavam palavras de ordem para exigir a libertação dos jovens, sublinhando que se tratam de detenções sem justificação.

A UNITA divulgou um comunicado, entretanto, onde exige a "libertação incondicional" dos detidos todos, como se pode ler aqui.

Na segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu na Cidade Alta, com o ex-presidente da UNITA, Isaías Samakuva, tendo como mote para a reunião a manifestação de Sábado e as suas consequências, como se pode ler aqui.

Segundo o secretário de Estado do Interior, Salvador Rodrigues, entre os detidos estão, para além dos elementos das organizações da sociedade civil que organizaram o protesto popular, Movimento Revolucionário e Movimento para a Cidadania, dirigentes da UNITA, que, a meio da semana, ao Novo Jornal, explicou que juntava o seu apoio ao protesto como forma de pressionar o Executivo para se empenhar no combate ao desemprego e aos problemas sociais que Angola atravessa.

Para diluir a manifestação, a PN recorreu a centenas de elementos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), da cavalaria e das brigadas caninas.

A governadora provincial de Luanda (GPL) fez declarações violentas à imprensa contra a manifestação onde alertou para o risco de repetição de episódios violentos do passado no país e pediu a vigilância contra a manipulação dos jovens por "alguns" que têm objectivos inconfessos.

Com estas palavras, a governadora de Luanda deixou claro que o Estado vai impor a sua força contra este tipo de protestos populares nesta fase em que o Pais atravessa uma crise sanitária no rasto da pandemia da Covid-19, que acumula com uma crise económica severa e quando Angola se aproxima de mais um período eleitoral que se adivinha quente.