A versão preliminar do Orçamento Geral do Estado (OGE 2021), que deu entrada na Assembleia Nacional na sexta-feira, 30 de Outubro, prevê um reforço de quase 100% na dotação do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território, se comparado com o OGE em vigor.

O documento, que tem como linha mestra o valor das receitas serem equivalentes às despesas - 14,12 biliões de kwanzas -, e foi elaborado com um preço de referência de 39 dólares por barril de petróleo, atribui 169, 9 mil milhões ao Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território contra os anteriores 86,2 mil milhões aprovados pelo OGE2020 Revisto.

Para a rubrica "Construção E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos Sociais" está prevista uma dotação de 2,39 mil milhões, que servirão, segundo o documento, para a reabilitação e apetrechamento do Palácio do governador do Kwanza Sul, a construção Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda, a construção de 1168 Apartamentos Sociais e infraestruturas em Luanda, a construção de equipamento sociais da Centralidade da Caala - Kora, a construção do Centro Especializado para o Tratamento de Epidemias e Pandemias , a construção e apetrechamento da ponte Cais do Tômbwa - Namibe, e a reabilitação e apetrechamento da Fortaleza São Francisco Penedo, em Luanda.

A rubrica "Construção e Reabilitação de Infraestruturas Rodoviárias", em que está inscrita uma verba de 140,8 mil milhões, é a mais reforçada, estando o valor distribuído por várias obras, como a construção de pontes, a reabilitação de troços de estrada, o estancamento de ravinas, e a construção de habitações sociais em todas as províncias do País.