Pacote legislativo autárquico na recta final - só falta agendar a proposta de Lei mais polémica

Com aprovação, hoje, quinta-feira, 23, na generalidade, da proposta de Lei sobre o Regime e Formulário dos Actos da Autarquia Local, com 184 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, a proposta de Lei da Institucionalização das Autarquias é agora o único diploma que ficou para discussão de modo a ser concluído o pacote legislativo autárquico em debate no parlamento.