Polícia impede saída da manifestação contra o desemprego rumo ao 1º de Maio, em Luanda - Lançado gás lacrimogéneo

Largas dezenas de agentes das forças de segurança, incluindo da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), com apoio de bragadas caninas e unidades da cavalaria, estão a impedir que as cerca de dois mil manifestantes, estimativa feita pelos jornalista do Novo Jornal no local, que se juntaram hoje nas proximidades do Cemitério da Santana, partam em direcção, como previsto, do Largo 1º de Maio, em Luanda.