Na Empresa Portuária de Luanda, João Lourenço exonerou Sansão Domingos Pitra, José Mário da Silva, Felisbela Francisco e Manuel Francisco Zangui de administradores para as áreas técnica, administrativa, finanças e comercial, respectivamente. Para integrarem o Conselho de Administração foram nomeados, como administradores executivos, Willy Lucti Maio Guimarães, Horácio José de Macedo Feijó, Miguel Marcos Vidal Pipa e Aníbal António Vuma.

No Porto do Lobito, o Chefe de Estado exonerou Agostinho Estêvão Felizardo, do cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa, e de Diour Ângelo Kassul, Andreia Catita Figueiredo e Domingos Inocêncio de Jesus Camilo da Silva Isata, dos cargos de administradores paras as áreas Técnica, Comercial e Administrativa, respectivamente, tendo nomeado Celso Rodrigues de Lemos Rosas (presidente), Romão Matoso Pedro de Andrade, administrador executivo, e Janeth Sofia Alberto dos Santos Matana, administradora executiva.

Foram ainda nomeados Joaquim José Cristiano Sobrinho, administrador executivo, e José António de Freitas Neto, administrador não executivo desta empresa.