A unidade de apoio ao Chefe de Estado, a quem compete a monitorização de projectos do Executivo através de um sistema integrado de monitorização de recolha, compilação, organização e prestação oportuna de informações de apoio ao processo decisório, tem como incumbência prestar "informações fidedignas e oportunas" ao Presidente, de modo a "maximizar a qualidade da despesa pública, racionalizar a utilização dos recursos disponíveis e possibilitar a observância dos prazos neles definidos".

A UMAPE será dirigida pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica. Fazem ainda parte da estrutura os ministros de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, o de Estado para a Área Social; e o de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como a d) ministra das Finanças; o ministro da Economia e Planeamento e o da Administração do Território.

Integram ainda o Conselho de Coordenação da UMAPE o secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares e o secretário para os Assuntos Económicos.

O Presidente determina que podem ser convidados responsáveis da Administração central e local, ou outras entidades para participarem das reuniões do Conselho de Coordenação da UMAPE, sempre que se julgue pertinente.

O pessoal a afectar à Unidade de Monitorização e Acompanhamento de Projectos do Executivo é nomeado pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica.