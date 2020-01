Isabel dos Santos publicou uma mensagem de Ano Novo do seu pai, o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, em que este deseja sucesso ao Presidente João Lourenço e ao MPLA. "Na conjuntura económica e social específica que o País atravessa, sei que não há nada mais difícil do que liderar uma nação que enfrenta adversidades", lê-se na mensagem atribuída ao ex-Chefe de Estado e publicada no Facebook.

José Eduardo dos Santos, que há quase um ano se encontra fora do País, escreve que, apesar da distância, tem os angolanos e o País no coração: "Unidos, sempre superámos todos os desafios. Do mesmo modo que juntos conquistámos a paz, venceremos a aposta da prosperidade económica e do bem-estar dos angolanos, na unidade, no diálogo e no respeito mútuo".

"O que nos une será sempre mais forte do que (o que) nos separa", diz também José Eduardo dos Santos na mensagem que foi este domingo divulgada na página de Facebook da filha, Isabel dos Santos, que tem feito correr muita tinta desde que o Tribunal Provincial de Luanda lhe arrestou os bens, contas bancárias e participações em cerca de uma dezena de empresas nacionais, num despacho-sentença datado de 23 de Dezembro mas conhecido apenas a 30 desse mesmo mês.