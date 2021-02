Sobreviventes descrevem momentos antes, durante e após tumulto mortífero em Cafunfo. Contam sobre um ambiente de suspense, temor e incertezas no bairro Cambamba, epicentro do conflito que domina a actualidade nacional. Historiador recorda a assinatura do Tratado do Protectorado Lunda e sugere uma reforma no âmbito da regionalização em Angola.

Sobreviventes do tumulto do dia 30 de Janeiro passado, em Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda-Norte, descrevem ao Novo Jornal o ambiente de tensão que se vive no bairro da Cambamba, palco do conflito entre manifestantes do Movimento do Protectorado Português da Lunda Tchokwe (MPPLT) e autoridades angolanas, com registos de várias mortes. Segundo os relatos, a zona vive um clima de incerteza, com familiares sem rasto sobre o paradeiro dos seus entes queridos e uma perseguição sem tréguas pelas forças da defesa e ordem a manifestantes, que se escondem em matas, ravinas e casebres.

O ambiente de suspense que paira sobre os manifestantes que defendem, desde 2006, as causas da independência da Lunda sente-se, ao telefone, na forma fria e visivelmente desconfiada como respondem ao convite a uma conversa com o NJ.

"Temos preferido não atender a chamadas. A Segurança [do Estado] está permanente atrás de nós e nunca sabemos quem é quem", explica o primeiro sobrevivente que aceita o convite para uma conversa, volvidos quatro tentativas de contactos frustradas.

Hesita quando questionado sobre os métodos para esquivar da perseguição das autoridades: "Não te posso dizer como continuamos vivos até agora. Alguns estão nas matas, uns nas ravinas e outros escondidos em casebres. Estamos muito inseguros. Corremos risco de vida. Desde sábado que temos sido alvos de uma perseguição sem tréguas realizada por todas as forças policiais e paramilitares do Governo de Angola, instaladas aqui em Cafunfo".

