A província de Benguela conta, a partir desta segunda-feira, 16, com as instalações do Centro Integrado de Segurança Publica (CISP), o 2.º a ser inaugurado no País.

Apesar de as obras terem sido concluídas no final do ano passado, por razões financeiras só hoje o CISP Benguela entrou em funcionamento.

O CISP é uma plataforma tecnológica para responder, em tempo útil, às solicitações dos cidadãos em caso de alteração da ordem pública e de catástrofes.

Trata-se de um sistema integrado de gestão das operações e de resposta a incidentes, que visa, entre outros, ampliar a troca de informações entre as forças policiais e os órgãos estratégicos de segurança de todo o País.

O ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, reafirmou que o CISP Benguela trará múltiplas valências para a província e vai reforçar a segurança e a ordem pública da cidade e das periferias.

Segundo Eugénio Laborinho, este sistema vai controlar também o tráfego rodoviário, e vai permitir a interacção com as distintas bases de dados de serviços e órgãos públicos, com ênfase para a identificação civil e criminal, sistemas de gestão de migração, protecção civil e bombeiros, registo eleitoral, identificação fiscal e gestão de eventos de grande vulto.

De lembrar que para além dos dois centros dos CISP já existentes no País, de Luanda e de Benguela, está prevista a construção de mais 16 que poderão cobrir o território angolano, sendo um centro para cada província.

Coube o corte das fitas do CISP Benguela, esta manhã, ao ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, em representação do Chefe de Estado, João Lourenço.