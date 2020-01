A única vítima mortal (dados provisórios) é uma mulher de 34 anos, e o corpo de bombeiros está sem meios para remover o autocarro que capotou na ribanceira, e não descartam a possibilidade de virem a existir outras vítimas.

Ao NJOnline, o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, sub-inspector Faustino Minguês, disse que os bombeiros estão a fazer todo o esforço no sentido de retirarem do local o autocarro e as pessoas que ainda se encontram encarceradas.

Minguês não precisou, no entanto, se as pessoas encarceradas se encontram ainda com vida, mas garantiu que contactos estão a ser feitos no sentido de terem no local uma grua para que se possa remover o autocarro capotado.

Outras informações serão prestadas em tempo oportuno, segundo o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros de Luanda, porque os dados até agora avançados são ainda provisórios.

Importa referir que o acidente envolvendo quatro viaturas, duas ligeiras e dois pesados (um camião cisterna e um autocarro da Macon), ocorreu por volta das 5:30 desta sexta-feira, no km 32, na Estrada Nacional nº 100.

De recordar que, só de Janeiro a Setembro do ano passado, 1.859 pessoas morreram em acidentes de viação no País, segundo dados do departamento Nacional de Segurança do Trânsito e Prevenção Rodoviária, da Direcção Nacional de Viação e Trânsito.