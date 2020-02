O choque entre um autocarro da transportadora TCUL e uma viatura do tipo turismo na Avenida Deolinda Rodrigues (estrada de Catete) resultou na morte de duas pessoas e cortou a circulação rodoviária naquela via de Luanda, deixando milhares de cidadãos bloqueados nas longas filas que se geraram após o acidente.

Ao NJOnline, o porta-voz do comando do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Minguês, disse que até ao momento os bombeiros tentam retirar os corpos das vítimas que ficaram encarceradas, bem como remover do local as viaturas que cortam a circulação automóvel naquela zona.

Segundo Faustino Minguês, o acidente ocorreu por volta das 06:00. O bombeiro aponta a falta de prudência do condutor do automóvel tipo turismo e o excesso de velocidade do autocarro, que transportava alguns passageiros, como possíveis causas do acidente.

Neste momento, o trânsito está congestionado na Avenida Deolinda Rodrigues, nos dois sentidos.