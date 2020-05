O secretário nacional do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário (SIMPTENU), Lazarino dos Santos, de 42 ano, foi morto a tiro à porta de sua casa.

O sindicalista foi abatido na noite de segunda-feira,25, alegadamente por dois agentes da Polícia Nacional (PN), no bairro Dangereaux, no Município de Talatona.

Ao Novo Jornal, a PN, sem detalhar, diz que o crime está sob investigação.

O presidente do Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, (SIMPTENU), Avelino Calunga, disse ao Novo Jornal que os agentes que alvejaram Lazarino dos Santos e um seu amigo, Álvaro Estevão, que também morreu, estavam em estado de embriagues e ainda ameaçaram a esposa da vítima de morte.

Segundo o presidente do SIMPTENEU, tudo aconteceu por volta das 21:00 de segunda-feira,25, quando dois agentes da PN, que se faziam transportar numa motorizada, em serviço nas proximidades, surpreenderam o sindicalista, que estava à porta de casa conversando com um vizinho, e que ambos foram alvejados.

"Atiraram sem mais nem menos ao Lazarino, que se encontrava no portão da sua residência, a conversar com o jovem Álvaro Estevão, que ainda foi levado com vida para o Hospital Geral de Luanda mas acabou por falecer minutos depois", contou.

De acordo com Avelino Calunga, a esposa do secretário nacional do SIMPTENEU, que estava dentro de casa, ao ouvir os disparos saiu, para ver o que se estava a passar e deparou-se com o corpo do marido estendido no chão, já sem vida.

A Polícia Nacional, na voz do sub-comissário Waldemar José, director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do MININT, disse ao Novo Jornal que houve uma ocorrência perpetrada por meliantes, na zona do Dangereaux, que culminou com a morte de dois cidadãos.

Segundo Waldemar José, a PN recolheu o corpo do jovem sindicalista e inspeccionou o lugar do crime.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do MININT, assegurou que o crime está sob investigação, para se determinar os seus autores.