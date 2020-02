Não é apanágio do jornalismo fazer juízos de valores sobre determinados factos sociopolíticos cujo entendimento se situe no plano das leituras subjectivas. Mas a favor do jornalismo prevalece a prerrogativa do questionamento permanente sobre os mesmos quando diante de indicadores tornados públicos nos seja possível construir uma análise factual e mais objectiva sobre o assunto em causa. Por conseguinte, é neste âmbito que enquadramos a nossa posição de análise a respeito do acto de tomada de posse conferido pelo Parlamento ao candidato designado vencedor do concurso curricular para provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.